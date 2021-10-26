【券商點睇】三大電訊運營商業績穩健 一文看清四大亮點

國信證券將通訊行業維持「超配」評級，重點關注中國移動（00941）、中國電信（00728）和中國聯通（00762），看好三大運營商盈利能力提升及估值修復。同時，該行報告列舉了三大營運商具備四大亮點。

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亮點一，業績實現穩健增長。其中，中電信的營收和淨利潤實現同步雙位數增長。中電信前三季度實現經營收入為3,265億元（人民幣，下同），增長12.3%，其中服務收入為3,043億元，增長8. 3%；實現歸母淨利潤233億元，增長24.7%，剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後，同比增長17% 。單季度來看， 第三季營業收入及淨利潤分別增長11.3 %和17.4%。

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亮點二，移動業務收入平穩增長，5G滲透帶動ARPU提升。截至9月底，三大運營商5G套餐用戶總數達到6.24億戶，其中，中移動5G套餐用戶數達到3.31億戶，滲透率約34.7%。受5G滲透提高影響，中移動ARPU（移動業務）增長2.6%至50.1元。

亮點三，固定寬帶接入用戶規模穩步增加。截至9月底，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數約5.26億戶，較8月淨增735萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶佔比達到92.1%，持續提升。1000Mbps及以上接入速率用戶達2,134萬戶，單季度淨增711萬戶，接近上半年增長數目。當中，聯通固網寬帶用戶淨增690萬戶，固網寬帶接入收入333億元，按年升3.9%，增速較上半年提升3.2個百分點。

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亮點四，創新業務持續發展，成為新增長引擎。三大運營商積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、人工智能等新興業務，首三季共完成新興業務收入1,681億元，按年增長28.8%，增速比上半年提高1.8個百分點，在電信業務收入中佔比為15.2%，拉動電信業務收入增長3.7個百分點。其中雲計算和大數據收入增速達94.8%和33.3%。

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記者：林衛