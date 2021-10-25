【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌

▲ 【停牌潮】保利協鑫：法務核查補充報告已充分解決前任核數師提出關注事項

正在停牌的保利協鑫能源 （03800） 因被前任核數師德勤就一宗涉值5.1億元（人民幣，下同）的工程合約終止提出干關注事項，需要進行法務核查。保利協鑫能源周一發布法務核查補充報告，並提到董事會認為法務會計師的法務核查補充報告及法務核查報告中發現，充分解決了前任核數師於核數師函中提出的關注事項。

保利協鑫能源又稱，特別委員會及董事會已審閱法務核查補充報告，認為報告中的內容及發現屬合理及可接受。

德勤所關注項目，是保利協鑫旗下一間附屬公司江蘇中能訂立一份工採建合約，並已支付5.1億元，但合約在今年4月6日中止，公司只獲退還4.95億元，即97%，餘額為合約費用兼不獲退還。

江蘇中能監督工作並無過失、惟採建合約未專門呈報予保利協鑫董事會

今次補充法務核查的範圍重要為（1）國企總承包商是否已向分包商轉出從江蘇中能收到的5.1億元預付款的任何部分；（2）公司是否適當地監督國企總承包商執行工採建合約項下的工作； （3）公司及董事會於相關時間是否知悉江蘇中能訂立工採建合約及支付預付款。

對於（1），國企總承包商及其母集團高級代表確認，小部分預付款僅用於項目設計及前期準備工作，但事實上未曾向分包商或任何其他第三方轉出預付款的任何部分。

對於（2），由於項目最終嚴重延誤，因此並未達到需要採購設備的階段，同時國企總承包商並未向分包商轉出預付款的任何部分，因此無需向江蘇中能呈報，而且江蘇中能監督工作並無過失。

對於（3），法務會計師核查工作的發現江蘇中能訂立工採建合約及預付款有關的詳情於各相關時間並未專門呈報予公司董事會。保利協鑫能源補充，除江蘇中能總經理蔣文武外，公司董事於各事件發生時並不知悉工採建合約及預付款的具體情況。其後，大約於2019年11月底或2019年12月初，經主席朱共山及首席執行官朱戰軍詢問有關增加產能的進展後，蔣文武報告，江蘇中能有關項目已向國企總承包商支付訂金及開發項目的進程。

保利協鑫能源自今年4月1日起於聯交所暫停買賣，並將保持暫停狀態，直至另行通知。

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編輯：李哲毅