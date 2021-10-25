【大行報告】高盛：共同富裕重塑中國增長　薦10隻港股、4大主題（附名單）

高盛發表報告指，近期與客戶交流時，客戶對中國潛在的財富平均分配政策、反資本主義、私營企業創新動力表明了擔憂，但該行相信「共同富裕」並不只關於再分配，而是會在未來多年重塑中國的增長軌跡。

高盛就「共同富裕」目標揀選了50隻股票，該投資組合不受監管風險所影響，且對宏觀政策寬鬆敏感，當中10隻為港股上市（見下圖），其餘主要在A股上市。

高盛「共同富裕」組合港股名單：

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高盛中國策略分析師劉勁津及Timothy Moe昨發表的報告指出，在監管新常態下，看好4大主題，包括（1）大眾消費如家居耐用品、食品和服裝；（2）硬技術和製造業升級；（3）綠色可再生能源；（4）國企改革，因未來國企可能發揮更突出的作用。

高盛認為「共同」和「富裕」同樣重要，稱概念並非旨在促進福利主義，阻礙民企發展，抑制科技和數字經濟的增長，反而代表了增長的重新定位，政策支持轉向具有長期戰略價值的行業，如半導體、綠色能源和體育。

該行指，假設低收入群體的可支配支出增加，消費增長的潛力仍然很大，尤其在汽車、耐用品和服務等領域。另外，中國提高技術獨立性和能源安全，亦是可持續增長的必要條件，因中美科技緊張局勢仍高漲，且中國目前仍嚴重依賴能源進口，故看好硬技術升級及再生能源主題。

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編輯：區嘉俊