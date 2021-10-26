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【廣告新星】運動員廣告合作升近5成　謝影雪代言寵物品牌　生意急增近7成

商業 11:00 2021/10/26

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廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌表示，有意與本港運動員合作的廣告商仍較奧運前增加4至5成。（受訪者及運動員Instagram圖片）

男團MIRROR人氣繼續高企，但本港運動員的影響力亦不容輕視。東京奧運雖然已經落幕一段時間，但本港運動員仍然深受大眾喜愛，亦成為不少廣告商的目標。他們又會否成為新一輪的廣告寵兒？

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雖然東京奧運的熱潮漸漸退卻，但廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌表示，有意與本港運動員合作的廣告商仍較奧運前增加4至5成。奧運熱潮會否令運動員的「身價」水漲船高？他指，很多運動員亦非恒常拍攝廣告，加上每個廣告客戶的要求及預算不同，不能直接比較。倘粗略估算，運動員的廣告合作價錢，亦較奧運前增加2至3成。

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謝影雪廣告出爐後　帶動生意升近7成

在東京奧運後，選用羽毛球選手作代言人的寵物藥妝表示，之前較常與藝人合作推廣。在奧運結束後，旋即聯絡本港運動員，成功聘請謝影雪簽下一年的代言人合約。寵物藥妝創辦人陳恩德透露，謝影雪的廣告出爐後的3個月內，銷售額較之前升近68%。
 
陳續指，選擇謝影雪除了因其運動員身份外，亦因為她一直十分關心毛孩，與品牌形象十分貼合。該品牌亦藉是次合作，開拓25至30歲的年輕客群。「因應謝影雪的形象，品牌亦讓她代言寵物零食，而非主打30歲以上、較高消費力的蟲草產品。」

運動員代言　最重要是建立品牌形象

陳恩德認為，與運動員合作最重要法則是「兵貴神速」，既要配合到運動員的時間表，又要把握運動熱潮。相較與藝人合作，陳相信，對於運動員會傳出負面新聞的憂慮較少。至於兩者的吸金力，陳認為難以直接比較，因為選用運動員作品牌代言，最大的目標是建立品牌形象，而藝人則較集中促銷。

以張家朗和張小倫為代言人的保險公司藍十字，其企業市場策劃及傳訊部經理程詠詩表示，劍擊運動員是憑個人努力取得成功，形象正面健康鮮明，與品牌需要的正面、多元化的形象貼近。她續指，邀請運動員出任公司品牌代言，能藉此提高大眾對劍擊以至本地運動的關注，並突顯該企對體育發展的支持及承諾。

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