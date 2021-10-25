【教育股風暴】新東方在綫：11月底前停止K-9學科類校外培訓服務　料對後續總營收產生重大不利影響

▲ 【教育股風暴】新東方在綫：11月底前停止K9學科類校外培訓服務 料對後續總營收產生重大不利影響

新東方在綫 （01797） 發公告指，由於中央辦公廳及國務院發布《關於進一步減 輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》等，為完全遵守法律和監管要求，集團將停止經營內地義務教育階段學科類校外培訓服務，預計今年11月底前會終止提供予內地幼兒園至九年級（即K-9）學生。

董事會預計，終止將對集團截至2022年5月31日止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響。

不過新東方在綫提到，鑒於截至2021年5月31日止兩個財政年度K-12業務分部產生虧損， 董事會預計集團的溢利將受到積極影響。

董事會估計，截至2021年5月31日止兩個財政年度，按總營收貢獻劃分，K-9業務佔K-12教育分部約58%至73%。翻查資料，2021財年的K-12教育分部總營收入7.87億元，毛損為2504萬元。

新東方在綫董事會稱，將繼續考慮適當的戰略機會，力求在終止後實現現有K-9業務的最大價值， 並將於適當時候向股東告知最新情況。

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