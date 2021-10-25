  • 23°C
香港時間 : 20211025日 (一) 23:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla新高】Hertz訂10萬輛Tesla　等於Tesla第三季近半出貨量

股市 22:14 2021/10/25

分享：

【Tesla】Hertz以42億美元訂購10萬輛Tesla 佔Tesla第三季總汽車量超過四成

Hertz（赫茲）剛脫離破產危機後，據彭博報道，Hertz訂購了10萬輛特斯拉（Tesla 美︰TSLA）汽車，總成交金額約42億美元（約325.9億港元），創下Tesla史上最大筆交易。

Tesla股價再創新高，一度升逾6%，高見970.84美元。

彭博引述消息指，Hertz曾要求折扣，但按照訂單總價來看，Hertz所支付的價格接近零售價，這批汽車將在未來14個月內交付，Tesla的Model 3將於11月初開始在美國主要市場和歐洲部分地區的Hertz門市出租，到時客戶可以使用Tesla的超級充電站網絡，而Hertz也正在建設自己的充電設施。

今次交易總數相當龐大，翻查紀錄，Tesla第三季度總成交為241,391輛，意味Hertz今次交易佔了Tesla第三季總汽車量超過四成。

報道表示，Hertz計劃將其大約50萬輛汽車和貨車幾乎全部電動化，此外，Hertz亦打破傳統，為設備齊全的汽車支付全價，而不是租賃地段的典型基礎車型或是大幅打折的轎車。

Hertz於去年5月申請破產保護，因疫情下租車需求大減，加上與債權人談判不成功，公司無法如期償還債務。今年5月，Hertz宣佈，包括Knighthead Capital Management、Certares Opportunities 和 Apollo Capital Management 在內的投資者以約28億美元收購 Hertz多數股權，將為公司退出破產程序提供資金。

更多【新經濟股】文章

相關報道：【Tesla】Panasonic發布「4680」電動車電池　避與寧德時代、比亞迪硬碰？

【Tesla】大摩調升Tesla目標價至1200美元　料成汽車及能源領域「長期冠軍」

【百度9888】李彥宏：自動駕駛平台累計服務逾40萬人次　與Tesla一樣以「工程思維」經營

編輯：曾樂詩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 零售 租車

上一篇文章

【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌

下一篇文章

【教育股風暴】新東方在綫：11月底前停止K-9學科類校外培訓服務　料對後續總營收產生重大不利影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）
【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？
【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？
【港華燃氣停牌】港華燃氣引Affinity基金入股13.31%　煤氣持股降至59.39%
【港華燃氣停牌】港華燃氣引Affinity基金入股13.31%　煤氣持股降至59.39%
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌
【新股IPO】微創機器人2252今截孖展　超購72倍錄115億　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252今截孖展　超購72倍錄115億　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力　北水吸32億　19億突湧快手（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力　北水吸32億　19億突湧快手（不斷更新）