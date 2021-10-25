【Tesla】Hertz訂10萬輛Tesla　等於Tesla第三季近半出貨量

▲ 【Tesla】Hertz以42億美元訂購10萬輛Tesla 佔Tesla第三季總汽車量超過四成

Hertz（赫茲）剛脫離破產危機後，據彭博報道，Hertz訂購了10萬輛特斯拉（Tesla 美︰TSLA）汽車，總成交金額約42億美元（約325.9億港元），創下Tesla史上最大筆交易。Tesla股價再創新高，一度升逾6%，高見970.84美元。

彭博引述消息指，Hertz曾要求折扣，但按照訂單總價來看，Hertz所支付的價格接近零售價，這批汽車將在未來14個月內交付，Tesla的Model 3將於11月初開始在美國主要市場和歐洲部分地區的Hertz門市出租，到時客戶可以使用Tesla的超級充電站網絡，而Hertz也正在建設自己的充電設施。

Hertz計劃將其大約50萬輛汽車和貨車幾乎全部電動化

今次交易總數相當龐大，翻查紀錄，Tesla第三季度總成交為241,391輛，意味Hertz今次交易佔了Tesla第三季總汽車量超過四成。

報道表示，Hertz計劃將其大約50萬輛汽車和貨車幾乎全部電動化，此外，Hertz亦打破傳統，為設備齊全的汽車支付全價，而不是租賃地段的典型基礎車型或是大幅打折的轎車。

Hertz於去年5月申請破產保護，因疫情下租車需求大減，加上與債權人談判不成功，公司無法如期償還債務。今年5月，Hertz宣佈，包括Knighthead Capital Management、Certares Opportunities 和 Apollo Capital Management 在內的投資者以約28億美元收購 Hertz多數股權，將為公司退出破產程序提供資金。

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編輯：曾樂詩