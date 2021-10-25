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【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？ 青姐詳細點評四大股份

股樓投資 19:47 2021/10/25

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港股自上周衝上26000點後，高位徘徊不下，今日恒指收報26132點，微升5點。究竟港股處現水平，有甚麼股份值得留意？今日青姐就推介以下4隻股份，供粉絲們參考。

 

1. 比亞迪股份(01211) 建議買入價260 現價302.8

2.香港交易所(00388) 建議買入價450 現價482.2

3.新特能源(01799)  圓底未行完 現價23.95

4. 嘉里物流(0636) 抵買 現價可買 現價19.82

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同樣加映:【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？

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【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人

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