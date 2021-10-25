居屋都要蝕　業主急套現495萬沽裕東苑　3年蝕21萬

二手居屋向來少有蝕讓個案，東涌裕東苑本最近錄罕有低於500萬元成交，業主蝕讓21萬元離場。中原地產林溢斌表示，裕東苑A座低層15室最近新錄成交，實用面積433平方呎，屬一房間隔。單位自由市場叫價518萬元，經議價後，減價23萬元，以495萬元沽出，折合實用呎價11,432元。

代理指，買家為上車客，首期有限，見上址屬全區唯一低於500萬元的自由市場放盤選擇，於是捉緊機會，馬上承接。

林溢斌指，原業主於2018年8月以自由市場價516萬元買入單位，自住3年，因另有計劃，遂先行沽貨套現，帳面蝕讓21萬元或4.1%。

談及區內市況，林溢斌指，樓市氣氛持續改善，買家入市意欲高漲。東涌裕東苑本月成交明顯加快，累錄9宗成交，較上月2宗成交急增3.5倍。

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