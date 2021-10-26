【機迷熱話】Discord加強「Rich Presence」功能　顯示玩家遊戲資訊

聊天平台Discord每月的活躍用戶數不斷大幅上升。為方便各位機迷，美國遊戲公司Electronic Arts（EA）宣布，將支援Discord的「Rich Presence」，並為此功能作出更新，為用家顯示更多遊戲資訊。

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早前，Discord只會顯示用家所玩的EA遊戲，以及遊玩時間等數據。不過，當「Rich Presence」功能升級後，Discord將會提供更仔細的遊戲資訊内容，例如用家所進入的遊戲模式、是否準備和其他玩家連線進行遊戲、也可邀請其他玩家進入自己的遊戲，以及觀看其他玩家玩遊戲等。

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用家現時需把自己的Discord帳號連結至EA應用程式，就能使用升級版的「Rich Presence」功能。不過，此功能暫時只適用於「Payday 2」, 「Battlerite, and Divinity: Original Sin 2」等遊戲。

責任編輯：何子澄