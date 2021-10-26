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英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校

環球社會熱點 08:05 2021/10/26

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哈羅公學一向被視為英國貴族學府，不少名人及王室成員都曾入讀，但哈羅公學今年僅得14名學生升讀劍橋大學及牛津大學，不敵新加坡名校萊佛士書院。英國私立學校協會指情況令人憂慮，認為政府或需嚴格限制升讀牛津及劍橋的海外學生人數。

【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元 【下一頁】

《泰晤士報》統計牛津及劍橋大學去年的收生數據，盤點出哪些學校有最多學生升讀這兩間頂尖學府。

最多學生升讀牛津劍橋的10大學校排名

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其中，萊佛士書院（Raffles Junior College）排第5位，擊敗多間英國傳統名校。該校去年有263名學生申請劍橋及牛津，有近5分之1、即52人成功入讀該校。

哈羅公學去年僅有14名學生入讀牛津及劍橋，排名遠遜於萊佛士書院。

富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數 【下一頁】

據悉，牛津大學錄取的英國公立學校學生比例，由2011年的47%升至去年的53%，私立學校學生比例則由2011年的37%，下跌至26%。至於去年餘下的21%學生，大部分都屬於海外生。

代表600多間私立學校的英國獨立學校協會（Independent Schools Association）副主席Neil Roskilly形容數據驚人。他指出劍橋及牛津的學額固定，認為不少英國本地優秀學生恐會錯過入讀兩間名校的機會，建議政府考慮應否嚴格限制升讀牛津及劍橋的海外學生人數。

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責任編輯：鄭錦玲

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