[理財智慧]加密貨幣系列1---甚麼是加密貨幣

近來加密貨幣熱炒，比特幣升至6.2萬美元，令不少人希望了解加密貨幣這種新興資產，加完貨幣系統最由淺入深，逐漸解釋當中重要概念。

首先甚麼是加密貨幣，加密貨幣最重要就是一種虛擬資產，而該資產是在點對點、區塊鏈上運行（將來再解釋何謂點對點、區塊鏈）。有人將之形容為網絡遊戲中的代幣，其實大有問題，因為網絡遊戲（除了極少部分）都是由中央伺服器管理，並非在區塊鏈中運行。

與美元、歐元等貨幣一樣，加密貨幣是可以作為交易工具，Paypal（PYPL）等國際企業，已漸漸接受加密貨幣作付款，香港如實惠，亦可以以加密貨幣付款。

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加密貨幣因其隱密、不可複製、低成本過戶的特性，而為人接受，因為只要一組密碼，就可以儲存巨量資產。因其在區塊鏈運行，即使身在天涯海角，只要有穩定網絡，亦可隨意動用；與傳統銀行不同，如果身在外地，或將資產轉移海外，難免要付一定手續費及時間，但加密貨幣則簡單很多。

當中，比特幣為加密貨幣的濫觴，由一名名為中本聰，但真實身份未知的人士於2008年發表《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》一文，發明比特幣這種支付系統。其後2009年，第一粒比特幣正式掘出來，一個新時代誕生。

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