美國家樂氏Pop-Tarts草莓成份不足 面臨5百萬美元訴訟

美國一名消費者對食品集團家樂氏（Kellogg）提起訴訟，指控該公司的零食草莓Pop-Tarts中草莓含量過低，涉嫌欺騙消費者，並索賠500萬美元。

根美媒《USA Today》報導，該名消費者指零食草莓Pop-Tarts「毫無真正的草莓味」，零食味道被梨和蘋果味壓倒，並表示使用紅色食用色素令消費者產生「錯誤印象」，認為當中草莓成份不足。

根據營養標籤，該公司的Pop-Tarts中僅含有2%或更少的「草莓幹」、「梨幹」、「蘋果幹」和食用色素「紅40」。該訴訟還將家樂氏的產品與沃爾瑪（Walmart）等其他品牌的相近產品比較，指出這些競爭對手也提供草莓味零食，但有標明是「天然和人工調味」。

訴訟引美國《伊利諾伊州消費者欺詐和欺騙性商業行為法案》，指虛假偽裝、虛假承諾、虛假陳述或隱藏、隱瞞或遺漏任何重要事實等欺騙行為是非法的。

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責任編輯：龍紀瑩

