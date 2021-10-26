【職場熱話】打工仔熱議「射波」次數多 連醫生都認得你？ 網民：又肚痛呀！

正所謂，射波乃兵家常事。讀書時期經常走堂，工作詐病請假亦少不免，近日有網民於網上討論區發文，詢問打工仔有沒有「射波」請假裝到醫生都記住你。另外，「射波」是指未經申請就自行放假。

【延伸閱讀】【政府工略】郵政署請客戶服務員 月薪1.4萬 入職條件一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【職場熱話】 打工仔新工月入2萬8 獲現職公司加薪挽留感糾結 網民：待拿了雙糧再走 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人試過護士打完自己名字，詢問病症是否與上次一樣，「打完我名字，看到記錄就詢問是否與上次病症一樣？」、「試過，問又肚痛呀？」、「我通常去幾間連鎖診所輪流看醫生，沒有這麼礙眼。」、「與診所的醫生護士說『例牌』，然後用公司醫療咭結賬，成程10分鐘。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔