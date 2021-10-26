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【職場熱話】打工仔熱議「射波」次數多 連醫生都認得你？ 網民：又肚痛呀！

理財智慧 09:00 2021/10/26

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正所謂，射波乃兵家常事。讀書時期經常走堂，工作詐病請假亦少不免，近日有網民於網上討論區發文，詢問打工仔有沒有「射波」請假裝到醫生都記住你。另外，「射波」是指未經申請就自行放假。

【延伸閱讀】【政府工略】郵政署請客戶服務員 月薪1.4萬 入職條件一覽【下一頁

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【職場熱話】 打工仔新工月入2萬8 獲現職公司加薪挽留感糾結 網民：待拿了雙糧再走  【下一頁

 

此貼文一出引來網民熱議，有人試過護士打完自己名字，詢問病症是否與上次一樣，「打完我名字，看到記錄就詢問是否與上次病症一樣？」、「試過，問又肚痛呀？」、「我通常去幾間連鎖診所輪流看醫生，沒有這麼礙眼。」、「與診所的醫生護士說『例牌』，然後用公司醫療咭結賬，成程10分鐘。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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