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廣西出口東盟按年增長2.8倍 助東盟電子商貿崛起

理財智慧 19:19 2021/10/25

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近年廣西打造與東盟陸海相連的東盟跨境電商基地，面向東盟跨境電商產業集聚初步形成，推動跨境電商進出口貿易快速增長。據內媒廣西日報報導，廣西於今年頭9個月，完成跨境電商進出口交易8886.3萬單，當中以與東盟國家的合作為最多，出口跨境電商8442萬單，按年增2.8倍。

廣西自由貿易試驗區對片區內註冊運營的跨境電商交易平台、海外倉庫建設予資金支持，內地自貿試驗區南寧、崇左、欽州三個片區陸續引進百世物流、海外倉、速博科技等100多家電商企業。

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責任編輯：龍紀瑩
 

電子商貿 家電 進出口 運輸 東盟 貿易 南寧

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