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蘇富比首推NFT珠寶《梵星》 靈感來自於梵高名畫

理財智慧 19:14 2021/10/25

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據拍賣行蘇富比（Sotheby’s）在社交平台Twitter上發推宣布，拍賣首件線上NFT（非同質化代幣）珠寶《梵星》鑽石耳環。

《梵星》靈感來自於梵高名畫《夜晚露天咖啡座》（Café Terrace at Night），目前收藏在荷蘭克羅爾穆勒博物館（Kroller Muller Museum），同時是蘇富比與克羅爾穆勒博物館合作的第一件NFT珠寶拍品。

早前蘇富比於本月18日推出「蘇富比元宇宙」（Metaverse）平台，讓用家查看拍賣的數字藝術品，並瞭解 NFT 背後的收藏家和創作藝術家，拍賣接受比特幣Bitcoin、以太幣ETH、USD COIN這三種加密貨幣，或美元等其他法定貨幣付款。首場拍賣帶來53件NFT作品，收藏品來自各國名人，包括Steve Aoki、Paris Hilton、j1mmy.eth，王家衛的首件NFT作品《花樣年華—一剎那》，也成為首項在國際拍賣行登場的亞洲電影NFT，最後以428.4萬港元成交。

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責任編輯：龍紀瑩
 

NFT 梵高 王家衛 拍賣 AR 比特幣 文娛藝術

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