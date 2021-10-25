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【NBA】 Michael Jordan親筆簽名戰靴 147.2萬美元成交 創下拍賣史上天價

環球政經 19:11 2021/10/25

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明星運動員曾使用的運動用品一向有價有市，而被稱為「籃球之神」Michael Jordan（米高佐敦）所穿過的波鞋更深受不少粉絲收藏。英國拍賣商蘇富比今天宣布，一雙1984年的喬丹（Michael Jordan）鞋，加上他親筆簽名，售價以147.2萬美元成交，創下拍賣史上最高紀錄。

周日所拍賣的波鞋，是Michael Jordan於1984年在美國國家籃球協會（NBA）新秀賽季第5場比賽所穿著的Nike Air Ships波鞋。這對鞋紅白相間的經典公牛配色而成，可說是「夢幻球鞋」，是由Nike Air Force 1設計師基爾戈爾（Bruce Kilgore）設計，也被視為Michael Jordan最早在常規賽穿著的一對Nike波鞋。

最終波鞋以147.2萬美元成交，成為首對於拍賣會打破百萬美元成交價的波鞋，包括打破佳士得去年8月拍賣、以61.5萬美元（約479.7萬港元）成交的一對1985年Nike Air Jordan 1 High波鞋的紀錄。

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責任編輯：羅浩濂

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