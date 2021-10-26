【樓市熱話】港女出錢助親戚買居屋 對方立平安紙轉讓 竟節外生技感徬徨

本港樓價持續高企，不少年輕人繼而申請公屋，或申請「綠表」買居屋，近日有網民於網上討論區發文指一名80多歲、沒有直系關係的親戚申請「綠表」讓樓主付錢購買，並且訂立了遺囑將轉名給樓主。可是，親戚的家人覺得老翁的財產應歸給他們，樓主擔心拱手相讓給別人，所以詢問網民應該怎麼辦。

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【樓市熱話】港男選樓太挑剔只鍾情於市區 最終錯失買樓好時機感悔不當初 網民：有能力便應先買樓 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得應該立了「平安紙」不用擔心，如果仍擔憂應詢問律師怎麼辦，「去問律師做法」、「有遺囑擔心甚麼？」、「保持當初付首期和每月供款的帳單，有甚麼事告上法庭都十拿九穩。」、「樓主是否當時『借錢』給這名親戚？借錢留借據好一點。」

另有人建議樓主付錢補地價，「你們出錢補地價就可以立『平安紙』」、「如果貸款本身沒有抵押，根本就是樓繼承、債就清空。』、「你的情況是綠表居屋，有機會凌駕不到房署條例，有機會戶主的直系親屬才可以做唯一承繼人。」

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責任編輯：陳頌潔