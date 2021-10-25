【區塊鏈】數智節點發佈港澳區塊鏈服務門戶網站 不擔心監管風險

▲ 左起：點亮資本合夥人勞維信/紅棗科技副總裁 Tim Bailey/Algorand 基金會首席執行官兼董事李凱翔

數智節點（dXn）發佈區塊鏈服務網絡 （BSN）在港澳地區的區塊鏈服務門戶網站digixnode.io，dXn聯合創始人黃傑祥表示，區塊鏈網站大幅節省用戶時間丶金錢和精力，令他們在安全可信情況下進行跨境數碼交易。

中國政府指出要提倡區塊鏈，但不准炒幣，更不准發幣，對於會否擔心區塊鏈的監管風險，紅棗科技副總裁Tim Bailey表示不擔心，他指出監管反而會為投資者帶來信心，同時指出BSN令區塊鏈變得更易進入。

Tim Bailey表示，他認為在中共中央總書記習近平領導下，中國推動區塊鏈的發展比美國更加積極，中國正加快推動區塊鏈技術和相關產業創新發展，然而美國卻正研究對相關區塊鏈服務徴收稅項。

對於用戶關心的私隱問題方面，Algorand基金會首席執行官兼董事李凱翔表示，BSN與網站不會共享資訊，每一個區塊鏈上只會有交易，但不及身份等資料，如果符合中國監管要求下，預期會將資料放於中國境內。

BSN秘書長譚敏表示，區塊鏈這種新訊息技術，之所以能夠發展是因為其成本足夠低和能夠形成互聯互通，她表示BSN網絡從傳統雲服務的十幾萬投入減少至每月百元以下的成本支出，讓更多人可以參與到此應用，末來希望把BSN打造成跟互聯網一樣具開放和包容性的公共基礎設施。

區塊鏈程式開發者和用家可透過dXn網站訂閱區塊鏈服務，網站以月費形式營運，用戶只需支付指定月費便能合法使用區塊鏈，公司表示，現時服務主要用於NFT（非同質代幣）及金融方面，下一步有托展出市場的看法。

現時BSN於全球有136個接點，並且持續增加中，當中6個為海外地區，包括悉尼丶巴黎丶新加坡等。

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記者：曾樂詩