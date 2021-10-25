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【蘋果揭秘】iPod原型機設計曝光　採黃色塑膠機身、比初代iPod大9倍

科技 19:43 2021/10/25

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蘋果iPod系列產品雖然已退場，但在不少人心中仍是一款經典產品。而早前為慶祝iPod面世20週年，與蘋果合作多年的軟件開發商Panic，就公開首款iPod的原型。

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據Panic的網誌指出，iPod原型機外型與第一代iPod的外形差距相當大。原型機外形笨重，體積比第一代的iPod大9倍，採用黃色的塑膠外殼。左側則具備一組對應按鈕、轉盤設計，右側則具備上、下、左、右按鍵。至於其他連接埠則包含3.5mm耳機插頭，以及疑似用於資料傳輸使用的FireWire (即 IEEE 1394) 連接埠設計。Panic指出，該iPod原型機的内部構造空曠，但機内的零件已相當接近第一代的iPod。

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事實上，iPod原型機僅在第一代iPod發布前兩個月，即是2001年9月3日才製造完成。有「iPod之父」之稱的Tony Fadell則在Twitter上指出，這款裝置設計的用意，是隱藏iPod的最終設計，不會在登場提前曝光，而這款裝置被稱為P68/Dulcimer。

責任編輯：何子澄

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