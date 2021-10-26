ESG恐難逃製造金融泡沫 有如加密貨幣

各地政府和企業近年更重視環保，ESG（環境、社會和管治）進入主流金融市場。惟國際金融協會（IIF）總裁亞當斯表示，各界目前對ESG的推動將產生金融泡沫，有如現時於加密貨幣市場看到的情況。

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亞當斯（Timothy Adams）出席媒體論壇時表示，投資者目前對ESG的推動，無可避免地會創造超出其應有價值的資產，即資產泡沫。他形容這是歷史教訓，批評任何相信不會出現泡沫的人都是幼稚。

亞當斯解釋，任何技術和經濟發生重大變革時，就會出現經濟泡沫，現時已在加密貨幣市場看到類似情況。例如90年代的互聯網市場也出現泡沫，結果2000年3月突然爆破。

他指市場規則是優勝劣汰，弱小的公司被淘汰，新公司會順勢崛起，而泡沫是太多資本追逐太少交易造成的結果。

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亞當斯表示，當泡沫爆破時，制定適當的政策和維持有彈性的金融體系，有助維持對該領域有前景公司的投資。他表示，協會將繼續把資本引入新技術，相信當中部分不可行的將被淘汰，部分可行的則能成為下一個龍頭企業，就如美國電動車廠Tesla和電商Amazon。

市場研究公司Fortune Business Insights 7月的報告顯示，全球綠色科技和可持續發展市場去年價值95.7億美元（約746億港元），預計至2028年時可達416億美元（約3,245億港元）。

諮詢機構Roland Berger 4月也發表報告，預計到了2030年時，全球環境技術和資源效率方面收益將達9.4萬億歐元（約85萬億港元）。

責任編輯：李俊儀