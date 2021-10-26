  • 25°C
香港時間 : 20211026日 (二) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ESG恐難逃製造金融泡沫 有如加密貨幣

環球社會熱點 10:05 2021/10/26

分享：

各地政府和企業近年更重視環保，ESG（環境、社會和管治）進入主流金融市場。惟國際金融協會（IIF）總裁亞當斯表示，各界目前對ESG的推動將產生金融泡沫，有如現時於加密貨幣市場看到的情況。

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商 【下一頁】

亞當斯（Timothy Adams）出席媒體論壇時表示，投資者目前對ESG的推動，無可避免地會創造超出其應有價值的資產，即資產泡沫。他形容這是歷史教訓，批評任何相信不會出現泡沫的人都是幼稚。

亞當斯解釋，任何技術和經濟發生重大變革時，就會出現經濟泡沫，現時已在加密貨幣市場看到類似情況。例如90年代的互聯網市場也出現泡沫，結果2000年3月突然爆破。

他指市場規則是優勝劣汰，弱小的公司被淘汰，新公司會順勢崛起，而泡沫是太多資本追逐太少交易造成的結果。

新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化 【下一頁】

亞當斯表示，當泡沫爆破時，制定適當的政策和維持有彈性的金融體系，有助維持對該領域有前景公司的投資。他表示，協會將繼續把資本引入新技術，相信當中部分不可行的將被淘汰，部分可行的則能成為下一個龍頭企業，就如美國電動車廠Tesla和電商Amazon。

市場研究公司Fortune Business Insights 7月的報告顯示，全球綠色科技和可持續發展市場去年價值95.7億美元（約746億港元），預計至2028年時可達416億美元（約3,245億港元）。

諮詢機構Roland Berger 4月也發表報告，預計到了2030年時，全球環境技術和資源效率方面收益將達9.4萬億歐元（約85萬億港元）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商
2021/10/24
沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商
新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化
2021/10/21
新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化
歐盟首推千億綠色債券 超額認購11倍
2021/10/14
歐盟首推千億綠色債券 超額認購11倍
悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
2021/10/13
悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
2021/10/06
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情

你可能感興趣

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商
20:05 2021/10/24
沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商
新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化
17:55 2021/10/21
新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化
歐盟首推千億綠色債券 超額認購11倍
09:35 2021/10/14
歐盟首推千億綠色債券 超額認購11倍
ESG 可持續發展 經濟 金融 綠色金融 綠色投資

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間11:00）

下一篇文章

沙特王儲為父奪位？ 流亡官員指他有意暗殺前國王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間11:00）
英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場
英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
溫哥華今日解封 餐廳31萬年薪請洗碗工
溫哥華今日解封 餐廳31萬年薪請洗碗工
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫