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【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀

商業 19:40 2021/10/25

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戶戶送今天公布了2021年第３季「餐廳信心指數」調查的結果，發現本港餐廳的外賣及堂食收入相對穩定，季度營業額持續增加。（資料圖片）

戶戶送公布 2021 年第三季「餐廳信心指數」調查的結果，發現本港餐廳的外賣及堂食收入相對穩定，季度營業額持續增加。受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為 6/10，較上一季的5.9/10輕微上升。近67%受訪餐廳對經濟及餐飲業的看法更為正面，較上一季高出逾 18%，顯示整體前景樂觀。

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「餐廳信心指數」於 2019 年秋季推出，是香港首個向餐廳夥伴進行的調查，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難，幫助餐廳以定製的市場推廣及宣傳活動等創新業務解決方案，迅速應對經營上的各種挑戰。2021年第3季調查顯示，餐飲業於疫情後復甦的正面跡象。

堂食收入持續回升　外賣訂單穩定

調查顯示，近54%餐廳的堂食收入增加，較上一季增加4個百分點。表示本季收入出現下跌的餐廳減少 11 個百分點至 18%，29%則收入持平，趨勢向好。

本港的外賣需求亦見穩定，68%受訪餐廳的訂單量有所增加或維持不變，較上一次調查上升5個百分點。近半（48%）餐廳本季業績好轉，上一季只有36%，顯示更多餐廳的季度營業額錄得增幅，情況令人樂觀。2021年第三季，利潤下降的餐廳夥伴只佔 25%，較上一季的 42%大幅改善 17%。

營運成本持續增加　但裁員情況減少

餐飲業持續於疫情期間展現抗逆力，幾乎所有（96%）受訪餐廳都無意於2021年第4季進行裁員或要求員工放無薪假。

然而，超過6成（63%）受訪餐廳表示營運及可變動成本（如食材及消毒措施費用）較上一季增加，顯示在旅遊限制與疫情的影響下，食品供應鏈仍未穩定。其次的憂慮仍然是租金，21%受訪餐廳稱租金有所增加，77%則表示過去三個月的租金維持不變。

根據現行疫苗氣泡下的餐飲處所分類，B類仍佔受訪餐廳夥伴的最大比例（49%）；C 類由上一季的12%升至23%，顯示部分餐廳由 B類轉為C類經營；A類則持平於21%。調查發現，88%受訪餐廳無意於未來數月轉換經營模式。

消費券有助生意增長

隨著香港於上一季推出電子消費券計劃，上次調查有過半數受訪餐廳夥伴表示，已著手制定市場推廣及宣傳活動，藉以從計劃受惠。然而，本季調查發現，75%受訪餐廳並無進行任何宣傳或市場推廣。話雖如此，逾67%受訪餐廳表示消費券計劃對推動生意略有幫助，31%則稱計劃沒有幫助。消費者偏好方面，大部分（77%）顧客透過八達通使用電子消費券，支付寶及微信支付分別為 19%及 5%。

談及 2021 年第三季「餐廳信心指數」的調查結果時，戶戶送發言人表示：「本季的增長數字令人鼓舞，餐飲業未來可期。過去數季，餐廳收入和業界信心等指標一直穩步改善，情況令人欣喜。人們在疫情初期出於需要而選擇外賣服務，但這已成為大多數人的習慣，外賣需求將會持續。踏入年底，喜慶節日陸續有來，我們期待為顧客帶來獨特的在家用餐體驗，同時為餐廳夥伴提供市場推廣支援、具吸引力的宣傳活動和其他創新意念，助他們提升收入。」

上月中秋期間，本港食肆的堂食收入並無增加，或令餐廳東主大失所望，超過74%受訪餐廳表示中秋收入與平時大致相若。然而，由於堂食限制已較上年放寬，大部分（61%）受訪餐廳仍對聖誕及新年假期感到樂觀。

整體而言，「餐廳信心指數」的調查結果持續反映餐飲業對疫情後的情況抱持樂觀態度，66%受訪餐廳對第四季經濟及餐飲業的看法更為正面，較上一季（48%）高出逾 18%。

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責任編輯：李智美

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