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【Tesla】Panasonic發布「4680」電動車電池　避與寧德時代、比亞迪硬碰？

股市 18:40 2021/10/25

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【Tesla】Panasonic發布「4680」電動車電池　避與寧德時代、比亞迪硬碰？

特斯拉Tesla（美：TSLA）上周宣布在全球範圍入門級車款引入磷酸鐵鋰電池，觸發比亞迪 （01211） 、寧德時代兩家中資電動車電池開發商股價急升。Tesla現有電池主要供應商－日本Panasonic，周一（25日）發布新型「4680」鋰電池，儲存容量為Panasonic原有較小型電池的5倍，Panasonic 電池部門負責人只信一生（Kazuo Tadanobu）稱，4680電池是因客戶需求而設，雙方關係將更緊固。

Tesla早於2020年9月電池日發布「4680電池」，當時已指能量容量為原有電池的5倍，為電動車提升16%續航里程，而且成本可降低。

「4680」圓柱型電池是以電池直徑46毫米、高80毫米而命名，Panasonic 現時為Tesla 供應1865和2170電池，只信一生稱，4680電池預計在2022年3月前在日本試產，並稱新電池可助Tesla降低成本。

比亞迪突破300元創新高、市值破萬億 Tesla入門車型改用新電池成憧憬，可見【下一頁】

「4680」圓柱型電池依然使用鎳鈷鋁（NCA）為三元鋰電池原材料，對於Tesla擬使用更多磷酸鐵鋰電池（LFP），只信一生表明，Panasonic無意生產磷酸鐵鋰電池。

目前中資廠商在磷酸鐵鋰電池領域，市佔率達95%，雖然磷酸鐵鋰電池較鎳為基本原料的鋰電池更為安全、便宜，但能量密度較低影響續航里程。

對於有傳蘋果公司（Apple，美：AAPL）與比亞迪、寧德時代商議電動車電池供應談判停滯，只信一生拒絕評論蘋果曾否就電動車供應接觸Panasonic。

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編輯：麥德銘

*同場加映 →【ET開市直擊】儲局快「收水」 散戶要「散水」？（附Time code） 

 

港股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 寧德時代（深：300750） 比亞迪股份（01211） 電動車 Apple Tesla Panasonic

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