【比亞迪1211】比亞迪破300元創歷史高　市值破萬億元　大和估集團可成Tesla電池供應商

大和發表研究報告指出，《OFweek》早前報道指比亞迪(01211) 獲得特斯拉(美：TSLA)10GWh的磷酸鐵鋰(LFP)刀片電池供應訂單，雖然比亞迪拒絕回應，但鑑於特斯拉計劃於其全球車型逐步使用LFP電池，該行認為特斯拉尋找寧德時代(深：300750) 以外的第二家LFP電池供應商，以管理供應鏈風險的做法合理，並料比亞迪最終仍會成為其電池供應商，重申對比亞迪「買入」評級。

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