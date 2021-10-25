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【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元

環球社會熱點 18:13 2021/10/25

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英國財相辛偉誠周三（27日）公布新一份財政預算案，辛偉誠會否加稅及推出刺激經濟措施成為焦點。有指辛偉誠屆時會宣布，上調最低工資5.7%至每小時9.42英鎊（約101港元），並於3年後的英國大選前，再上調6.2%至每小時10英鎊（約107港元）。

富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數 【下一頁】

最低生活工資為英國政府設定的最低時薪標準，年齡23歲或以上的僱員，現時每小時可獲得8.91英鎊（約95港元）的最低工資。

英媒報道，辛偉誠（Rishi Sunak）周三將會宣布，將最低生活工資加至每小時9.42英鎊，升幅達到5.7%。政府本月初削減320萬家庭的福利救濟金，此舉被視為彌補他們的損失。

現時英國政府的舉債金額較預期少1,350億英鎊（約1.4萬億港元），因此，辛偉誠周三公布的未來3年支出審查，會有更多可用資金。

英財相為加稅辯護 強調有需要修正公共財政 【下一頁】

英媒引述專家估計，最低生活工資於3年後會升至每小時10英鎊。《鏡報》更指，專家估計最低生活工資或升至每小時最多10.5英鎊（約112港元）。

英國須於2024年5月2日前舉行下屆大選，英媒料與新最低生活工資會在大選前生效。

另外，辛偉誠今次發布的財政預算案，内容料包括涉及30億英鎊（約321億港元）的技能培訓計劃，旨在培訓數千名英國工人學習技能，從事更高薪工作。

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責任編輯：鄭錦玲

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