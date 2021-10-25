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【蘋果Mac】macOS Monterey系統明登場　搭載Intel芯片Mac或無法使用部分功能

科技 18:12 2021/10/25

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macOS Monterey將會有部分功能，只支援搭載M1系列芯片的Mac電腦可使用，搭載Intel芯片的Mac電腦，或會受到限制。

蘋果（Apple）日前宣布電腦作業系統macOS Monterey，將於明（26日）正式登場。惟外媒報道指出，macOS Monterey將會有部分功能，只支援搭載M1系列芯片的Mac電腦可使用，搭載Intel芯片的Mac電腦，或會受到限制。

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外媒MacRumors報道指，全新的macOS Monterey部分功能，只會在蘋果搭載M1、M1 Pro及M1 Max芯片的Mac電腦可使用，例如：FaceTime通話的人像模式、升級版地圖功能等，採用Intel芯片的Mac則無法使用。

另外，Siri文本識別及鍵盤口述功能，在搭載M1、M1 Pro及M1 Max芯片的Mac電腦使用及採用Intel芯片的Mac上使用也有明顯差別。兩個版本的Mac均可利用Siri讀出文本的特定部分，或是直接閱讀整個文檔，但採用M1系列芯片的Mac比採用Intel芯片的Mac有更多的語言選擇。

同時鍵盤口述功能，用戶可以在任何需要輸入文本的地方通過語音輸入文本，透過使用M1系列芯片的Mac輸入，沒有任何時間限制。但在採用Intel芯片的Mac中該功能，每次將只可口述60秒。

MacRumors認為，蘋果是次採用相關政策，限制採用Intel芯片的Mac使用部分功能，全因該企盼用戶能更快過渡並使用採用M1系列芯片的電腦。

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責任編輯：曾曉汶

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