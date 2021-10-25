【大行點睇】麥格理重新覆蓋平保僅予「跑輸大市」評級　認為市場對其前景過於樂觀

麥格理發表研究報告，指中國平安(02318) 估值近歷史低位，市場一致對該股予「買入」看法，該行恢復對平安的覆蓋，但予「跑輸大市」評級，目標價50元。



該行認為市場對平安未來三年新業務價值(NBV)及股本回報率看法過於樂觀。「共同富裕」倡議帶來多重挑戰。由於NBV利潤率下降及投資回報下滑，中期而言該行料平安續獲向下估值重評。即使以股價對內涵價值計公司估值吸引，以敏感度分析計該股有潛在下行。

該行相信平安是內地房地產敞口最大的保險商。即使對華夏幸福(滬：600340) 66%敞口已撇賬，但平安對內房板塊敞口仍高達1,855億元人民幣，或旗下總管轄資產的4.9%。該行料內房下行周期將損害其投資回報，未來五年其淨投資回報將呈結構性下行。

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