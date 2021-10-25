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【慈善活動】花260萬英鎊翻新首相府新聞簡報室　完工後第一件事係約翰遜用嚟睇007？

環球政經 18:44 2021/10/25

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綜合外媒報道，英國位於唐寧街10號的首相府的新聞簡報室，近日進行了翻新工程，花費260萬英鎊。就在工程完工後，首相約翰遜（Boris Johnson）就用作觀看經典特務片最新電影《007：生死有時》。

【英國入境】英國再度放寬入境限制 低風險地區人士打齊針 10月24日起不再強制PCR檢測 【見下頁

對此，發言人表示，當日約翰遜與會見了松林製片廠（Pinewood Studios）、環球影業（Universal Pictures）、伊昂製作公司（Eon Productions）和 英國電影協會（BFI），以祝賀最新的詹士邦電影的成功，也是對才華洋溢的英國創意產業之證明。而是次放映會是為唐寧街的職員而設，所有收益將捐贈予英國肉瘤慈善機構（Sarcoma UK）。據知，放映會的所有費用均由相關公司支付，而之前有類似的活動。

【政府工略】水務署食水樣本檢驗員 頂薪可達逾2.5萬元 完成中四課程者即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
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據報道，該新聞簡報室以往用於發布疫情信息，最近就由衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）使用過。

不過此番翻新工程，就令約翰遜飽受指責。工黨就指翻新的資金，應用於提高國民保健服務（National Health Service，NHS）職員的薪金。

 

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撰文 : 陳楚琨

環球影業 經濟 慈善活動 電影 創意產業 約翰遜 工程 香港 保健 英國

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