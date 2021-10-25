【有相睇】買家心儀盈翠半島　見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修　即斥1266萬火速入市

連裝修放盤單位往往對買家有較大吸引力，不止因為入住方便，更重要是可省卻裝修費用。青衣盈翠半島最近就有單位連全新裝修出售，放盤5小時內火速吸引買家承接。

中原地產蔡偉明表示，盈翠半島5座中層C室，實用面積670平方呎，三房套房間隔，單位附有全新雅致裝修，加上享東南煙花海景，屬罕見的優質盤，叫價1,288萬元，議價後以1,266.8萬元成交，折合實用呎價18,907元。

單位內櫳（相片由代理提供）

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蔡偉明指，買家為用家，本來已打算購入同屋苑另一個單位，期間得知有此新放盤，層數較高，叫價亦較便宜，加上附全新裝修。由代理提供的單位相，可見單位內櫳附嶄新時尚裝修，組合儲物櫃、家具等亦新淨整齊。據悉，買家睇樓後立即轉而洽購上址，輕微議價便拍板承接。

據了解，原業主於1999年347.1萬元一手買入單位，持貨22年轉售，帳面獲利919.7萬元，單位期內升值2.6倍。

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