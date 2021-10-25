【麥當勞】MIRROR 3週年追加活動　推出「MIRROR應援美食之旅」（多圖）

▲ MIRROR應援美食之旅（麥當勞宣傳圖片）

MIRROR成立三週年，麥當勞除了與MIRROR攜手推出全新口味麥炸雞外，更為大家帶來暢遊港九新界的機會，體驗不一樣的MIRROR應援美食之旅。

【麥當勞】與MIRROR再度合作 推出「全新口味麥炸雞」

即日起一連四星期，麥當勞將位於金鐘海富中心的旗艦主題餐廳，化為MIRROR 期間限定主題店。屆時餐廳會展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳照、打卡牆和MIRROR的標誌。

繼早前公佈一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒，旗艦主題餐廳更會輪流展出1比1人形紙板公仔，而姜濤、Stanley和Tiger的紙板公仔會率先登場。大家在收集鏡仔卡之餘，亦可到訪期間限定主題店與公仔合照。

同時，旗艦主題餐廳會於活動推廣期間，逢星期一至星期日(公眾假期除外)下午3時起，免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球，氣球數量有限，先到先得，送完即止。同時，餐廳亦會播放MIRROR歌曲和宣傳片，使大家彷如置身在MIRROR應援展覽。

此外，全港逾240間麥當勞餐廳亦會變為 MIRROR 12位成員的個人專屬餐廳，每位成員於港島、九龍、新界各區麥當勞均會有屬於自己的主題餐廳。每位成員的個人專屬餐廳會掛上其肖像的宣傳旗，餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕也會出現成員相片。由10月25日起就可到麥當勞Facebook專頁帖文內之連結，查看MIRROR成員的個人專屬餐廳位置。

除了可親臨麥當勞餐廳品嚐美食及朝聖外，更可以於港、九、新界各處隨時捕捉 MIRROR身影。

專屬餐廳照片

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麥當勞是次為與MIRROR一起慶祝三週年，特意安排110架MIRROR成員專屬巴士於全港各區行走。每個成員均擁有自己的獨立巴士車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調。大家可以一連四星期跟著MIRROR去旅行，展開另類的美食之旅。

宣傳巴士照片

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麥當勞 x MIRROR旗艦主題餐廳

地址： 金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份

營業時間：

早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）；

早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）

拍攝區開放時間：

早上8時至晚上10時

限量版氣球派發時間：

下午3時起（星期一至日，公眾假期除外）

數量有限，先到先得，送完即止。

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責任編輯：陳明俊