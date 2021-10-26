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【樓市熱話】港男獲皇后山邨公屋 嫌交通不便 遲疑應否接受 網民：2年後轉綠表買居屋

理財智慧 09:00 2021/10/26

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公屋輪候時間愈來愈久，根據房委會最新的數字顯示，平均輪候公屋時間為5.8年，有人很幸運獲派公屋，但遲疑應否接受，近日有網民於網上討論區發文指自己剛收到通知信，被派去皇后山邨，樓主形容環境不錯，周圍很多樹木，附近沒有甚麼高樓大廈阻擋，唯一缺點就是交通不方便，詢問網民應否接受該單位。

【延伸閱讀】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位  客廳一開二變兩房   以屏風作間隔保自然光   【下一頁

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【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得剛發展的新市鎮都是交通不方便，過十年就不同，「所有新市鎮都是交通不方便，過十年就不同。」、「北部都會區，當然接受！」、「不要就笨！2年後轉綠表買居屋。」

另有些人不支持樓主接受，因為交通不便利，「買私樓算啦！為了節省一些金錢。」、「乘車去上班時間還久過大西北。」，更有人笑言皇后山名字很有氣派，「看名字以為是港島」、「聽名字以為港島半山」

 

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責任編輯：陳頌潔

房委會 皇后山邨 公屋 居屋

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