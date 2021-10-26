【公屋熱話】港男獲皇后山邨公屋 嫌交通不便 遲疑應否接受 網民：2年後轉綠表買居屋

公屋輪候時間愈來愈久，根據房委會最新的數字顯示，平均輪候公屋時間為5.8年，有人很幸運獲派公屋，但遲疑應否接受，近日有網民於網上討論區發文指自己剛收到通知信，被派去皇后山邨，樓主形容環境不錯，周圍很多樹木，附近沒有甚麼高樓大廈阻擋，唯一缺點就是交通不方便，詢問網民應否接受該單位。

【延伸閱讀】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19



【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得剛發展的新市鎮都是交通不方便，過十年就不同，「所有新市鎮都是交通不方便，過十年就不同。」、「北部都會區，當然接受！」、「不要就笨！2年後轉綠表買居屋。」

另有些人不支持樓主接受，因為交通不便利，「買私樓算啦！為了節省一些金錢。」、「乘車去上班時間還久過大西北。」，更有人笑言皇后山名字很有氣派，「看名字以為是港島」、「聽名字以為港島半山」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔