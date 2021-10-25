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【拍賣會】11件畢卡索藝術作品於賭城拍賣 《紅橙色貝雷帽的女子》以3.15億港元成交較預期高出逾7,700萬元

環球政經 18:10 2021/10/25

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近日，美國拉斯維加斯拍賣11件畢卡索的藝術作品，總成交價逾1億美元（約7.77億港元），當中「紅橙色貝雷帽的女子」拍出4,050萬美元（約3.15億港元），成為全場拍賣價最高的作品。

國際拍賣行蘇富比一改過去在不同城市，包括紐約、倫敦、巴黎、米蘭、香港舉行拍賣的慣例，而首次選擇在賭城舉行大型拍賣會，拍賣作品當中，有5幅畫作過去一直掛在百樂宮酒店高級餐廳Picasso的牆上。

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是次最高的成交價的畫作為1938年面世的「紅橙色貝雷帽的女子」，畢卡索以情人兼希臘神話繆斯女神為畫中主角，最終拍出4,050萬美元（約3.15億港元），較預期估價高出約1,000萬美元（約7,773萬港元）。

另外，大型作品包括「男人與孩子」、「男人半身像」等分別拍出2,440萬美元（約1.9億港元）和950萬美元（約7,385萬港元）；較小型的陶瓷作品，如「草地上的午餐」則以210萬美元（約1,632萬港元），同樣地較事前的估價高出3、4倍。

 

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責任編輯：潘曉豐

拉斯維加斯 拍賣 成交 文娛藝術 美國

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