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【大行點睇】瑞銀料內地餐廳到店復甦趨勢不確定　海底撈急挫逾9%

股樓投資 18:06 2021/10/25

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瑞銀發表研究報告，料今年餘下時間內地餐廳到店復甦趨勢不確定，下調所覆蓋餐飲股盈測。

上半年全國商場人流較2019年同期跌18%，據中國商業地產協會稱，主因在於消費信心轉弱，增加使用送餐服務，以及防疫限制。該行料收緊K12教育機構監管將進一步壓抑商場人流。板塊中，該行喜好百勝中國(09987)，因其到店業務敞口較小，其近期股價回落已反映第三季盈警。該行對呷哺呷哺(00520)予「買入」評級，目標價由9.5元降至9.3元，料其員工激勵計劃、關閉低效分店對公司漸進正面，且估值不高。該行維持對海底撈(06862)「中性」評級，目標價由42.5元降至32元，料管理層決定關閉表現跑輸分店需時。

 

大行對海底撈評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

海底撈（06862） 港股

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