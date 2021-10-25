【10.31萬聖節】灣仔海濱設巨型南瓜、高空大眼球等打卡位 齊玩「南瓜大搜尋」及Treat Or Trick「快閃嘩鬼團」賺糖果回家

10月31日萬聖節快到了，灣仔海濱首度設置巨型萬聖節南瓜、高空大眼球，和各位港人狂歡Halloween！同場還設有「南瓜大搜尋」和Trick or Treat「快閃嘩鬼團」遊戲，讓各位大人、小朋友一齊玩！

詳情如下：

南瓜大搜尋 - Pumpkin Hunt

於Bookyay登記後，小朋友可現場獲發一張地圖。現場各個角落隱藏著小小南瓜標記，小朋友進行大搜查後在地圖上圈出正確位置，最後可獲神秘小禮品一份。

活動時間：13:00 - 21:00

快閃嘩鬼團 - Trick or Treat

於Bookyay登記後，小朋友可現場獲發一條手帶。帶上手帶後在場地找到快閃嘩鬼，並說出Trick or Treat即可於嘩鬼手上獲得糖果。

快閃嘩鬼團出沒時間：17:00 - 21:00

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活動詳情：

活動日期：10月22日 - 10月31日

活動時間：全天候免費進場

活動地點：灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 (灣仔臨時海濱花園)

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責任編輯：潘曉豐