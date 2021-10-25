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【職場熱話】 求職者面試早到15分鐘 竟遭面試官批耽誤其工作 網民： 他只是找你來出氣

理財智慧 17:53 2021/10/25

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守時是一種美德。相信不少人在面試前也會習慣提早5至10分鐘到公司，以提前預備心情和面試事宜，但原來有些上司並不喜歡面試者早到。近日有網民於網上討論區發文，指自己在面試時早到了，本希望因此能落下一個好印象，但誰不知卻因此失去了工作機會。

樓主指，自己在面試前的15分鐘經已到了公司預備，但當他一入公司時，其接待處的人面有難色，樓主起初不以為然，但過了5分鐘後，其面試的主管走出來並黑著面質問樓主為什麼要早到，使他要放下身上未完成的工作先跟樓主面試。而在面試時，那位主管全程也只是在玩手機，並沒有留心樓主的回應，甚至只是叫他作自我介紹後便結束面試，樓主因而感到十分憤怒，認為公司浪費了自己的時間。

【職場熱話】 求職者當面被指不適合  事後驚見公司偷用構思辦活動  網民：真是太無良 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「那位主管可能只是受了氣用你來發洩。」，「這些工作不做好過，早到也要被罵。」，「可能他不喜歡別人打斷他的工作。」，也有人，指「既然早到有問題，那麼遲到又算怎樣，他只是在找籍口。」，「早到15分鐘也不過分吧！」。

【延伸閱讀】【政府工略】水務署食水樣本檢驗員 頂薪可達逾2.5萬元 完成中四課程者即可申請 【下一頁

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另有網民，指「通常面試官在面試時玩手機也不是真心想請人，可能根本早已有內定人選，跟你面試也只是走過場罷了。」。

【職場熱話】打工仔遇上無能同事難合作  向上司反映無果感煩惱  網民：既來之 則安之下一頁

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責任編輯：關海儀

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