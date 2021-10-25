【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)

一眾鏡粉又有新打卡地方，適逢 MIRROR 成軍三週年，麥當勞除了與 MIRROR 攜手推出期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」外，更於金鐘海富中心的旗艦主題餐廳，化身 MIRROR 期間限定主題店。

由即日起一連四星期，麥當勞將位於金鐘海富中心的旗艦主題餐廳，化身 MIRROR 期間限定主題店，餐廳將會展出 MIRROR 12 位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，還有隨處可見的 MIRROR 標誌，讓鏡粉們有機會一次過與 MIRROR 所有成員合照。繼早前公佈一連四星期限時送上的鏡仔卡及 AR 專屬顏色包裝盒，旗艦主題餐廳更會輪流展出 1：1 人形紙板公仔，而姜濤、Stanley 和 Tiger 的 1：1 紙板公仔將會率先登場。另外，期間限定主題店亦會播放 MIRROR 歌曲和宣傳片將，同時，旗艦主題餐廳會於活動推廣期間，逢星期一至星期日(公眾假期除外)下午3時起， 免費派發印有 MIRROR 和麥當勞 Logo 的限量版氣球，不過氣球數量有限，先到先得， 送完即止。

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此外，全港逾 240 間麥當勞餐廳亦會變為 MIRROR 12 位成員的個人專屬餐廳，每位成員於港島、九龍、新界各區麥當勞均會有屬於自己的主題餐廳，與此同時，餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕並會出現成員相片，讓鏡粉們可以和 MIRROR 一起點餐。 由 10 月 25 日起可到麥當勞 Facebook 專頁帖文內之連結，查看心水偶像的個人專屬餐廳位置。

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最後，除了麥當勞餐廳有 MIRROR 專屬餐廳外，亦有 110 架 MIRROR 成員專屬巴士於全港各區行走，而每個成員均擁有自己的獨立巴士車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調，也加上成員大頭肖像，方便市民拍照。

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麥當勞 x MIRROR旗艦主題餐廳

地址： 金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份

營業時間： 早上6時至凌晨12時（星期一至五，公眾假期除外）； 早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）

拍攝區開放時間： 早上8時至晚上10時

限量版氣球派發時間： 下午3時起（星期一至日，公眾假期除外）；數量有限，先到 先得，送完即止。

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責任編輯：羅浩濂