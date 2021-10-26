【理財熱話】港男從聯名戶口取走50K資助小叔子結婚 老婆大感憤怒 網民：兄弟如手足！看開一點

疫情開始至今已近一年多，很多新人沒有受疫情影響照樣舉行結婚，根據新婚生活易在2020年的調查顯示，婚禮平均開支約為36萬港元，但如果你家人問你資助結婚，你會不會贊助？近日有網民於網上討論區發文指小叔子最近結婚，但丈夫隱瞞樓主從聯名戶口取走5萬元去幫助弟弟，令樓主很憤怒。

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此貼文一出引來網民熱議，不少人覺得兩兄弟的事情不需向阿嫂交代，而且5萬元不是大數目，建議樓主應放寬心，「兩兄弟無計啦！ 都是小數目…」、「兄弟如手足！你看開一點，再不滿連丈夫都沒有！」、「5萬元不算多，無謂傷兩兄弟感情」，亦有人覺得如果樓主不應該計較，當幫助自己弟弟，「如果今次不幫，將來你娘家問你幫忙時，你丈夫跟你說當年你不准我幫弟弟，所以我不會幫你。」、「兩兄弟的事情與你外人有甚麼關係？正所謂兄弟如手足，妻子如衣服。」

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責任編輯：陳頌潔