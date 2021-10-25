啟德新盤命名「MONACO ONE」　涉492伙主打一至兩房戶　會地︰料為集團本年壓軸項目

會德豐地產旗下位於啟德沐泰街10號的新盤，正式命名為「MONACO ONE」。項目提供492伙單位，主打一至兩房中小型單位，目前正待批預售樓花同意書。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈指，MONACO ONE以遊艇和F1賽車作設計概念，並與集團旗下毗鄰項目MONACO及GRAND MONACO名字呼應，以產生協同效應。她表示，項目可享三類不同景觀，包括維港海景、啟德河景以及雙池景。

會德豐地產常務董事黃光耀指，希望可於短期內獲批預售文件，並於今年第四季內推出MONACO ONE，料為集團今年推出的最後一個項目。他介紹指，MONACO ONE設一至三房戶型，其中有八成單位為一房至兩房間隔，實用面積由約320至約670平方呎不等，期望可吸引上車客及家庭客等。

黃光耀亦提到會德豐地產今年整體銷情，指集團今年累售1,377個新盤單位，套現約250億元，金額與2018年創下銷售紀錄的260億元貼近。他續指，2021年餘下兩個月，期望MONACO ONE推售，可令銷售數字超越2018年紀錄。他補充，MONACO ONE會參考同系MONACO及GRAND MONACO定價，而MONACO系列累沽607伙，佔推售量95% ，套現約84億元。

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