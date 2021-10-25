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權威部門及人士在新華社回應 內地10大受關注經濟及金融問題

股樓投資 19:08 2021/10/25

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內地第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.9％，低於市場預期，外界憂慮，在房地產市場受壓下，中國經濟可能進一步下行。官媒《新華社》24日晚刊出「十問中國經濟」文章，採訪權威部門和權威人士，以問答形式，回應共同富裕，限電令影響及金融風險等問題。

新華社十問中國經濟及權威人士回應概要一覽：

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【滙豐控股5】滙豐上季稅前多賺76%勝預期 重啟回購規模最高達20億美元   詳情請看【下一頁

權威部門和人士指，第三季度經濟增速放緩是受到疫情、基數效應等因素影響，下半年疫情多點擴散，河南、山西又先後暴雨洪災，加上全球經濟放緩，原材料價格高企，令經濟復甦更加困難，第四季及明年初增長面對很多挑戰。對於限電問題，文章指，在確保安全的條件下，加快釋放煤炭產能，有關部門指導地方和企業堅持民生優先，確保民生用能不受影響。國家發展改革委連發三文，表示將採用包括依法對煤炭價格實施干預等一系列必要措施，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。至於外貿局勢，權威部門及人士預期第四季進出口增長將放緩，但明年首季以至上半年的重點外貿訂單仍然充足，有信心全年可保持平穩增長。

【異動股】煤氣旗下港華燃氣大升14%後突停牌 傳收市後發重大公告 或涉資產重組   詳情請看【下一頁

對於中央近期提倡的共同富裕，權威部門及人士強調在高質量發展中「做大蛋糕」是前提基礎和必要條件。共同富裕不是養懶漢，要鼓勵勤勞創新致富，為人民提高受教育程度、增強發展能力創造更加普惠公平的條件，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境，避免「內卷」「躺平」。

同場加映  【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？ 

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撰文 : 李尚毅

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