【職場熱話】 社會新鮮人返工被當打雜 動軋扣減人工遭壓榨 網民：早走早著

聽過不少人也指剛踏入社會的新鮮人，本就應不怕「蝕底」，要多積累經驗才能有更好的發展，但若在職場遇上過於不公平的待遇時又應否要忍氣吞聲呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己平日在公司不但要身兼多職，工作量極大，而且公司對其十分苛刻，動不動便要扣他人工，他因而感到十分委屈。

他指自己現時正於一公司兼任接待及幼兒導師的工作，當他不用教班時，自己甚麼工作也要做，當中包括清潔、執倉及佈置，他自感連打雜也不如。不但這樣，他指明明公司其他員工上班也不用打卡但自己卻要，而且只要他上班遲到一次便會沒有勤工獎，可是自己卻要經常加班工作，他不禁詢問網民是否只是自己過於計較。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「加班沒有人工應早走早著。」，「有勤工獎的工作都是垃圾工。」，「你這些初級職位不怕找不到工作，再找過另一份吧。」，也有人，指「當騎牛找馬，找到第二份工便走吧。」，「垃圾工真的不用跟他客氣。」。

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另有網民，指「即使加班沒有加班費，也不應待你如此苛刻，把你用盡，若你感覺工作做得不舒服，便應該要走。」。

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責任編輯：關海儀