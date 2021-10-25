【吉利同系】富豪汽車Volvo縮集資額至約181億港元　吉利控股權略減

▲ 【吉利同系】富豪汽車Volvo縮集資目標至約181億港元 吉利控股權略減

吉利汽車 （00175） 放棄與同系富豪汽車（Volvo）合併後，富豪汽車本月啟動瑞典上市招股，最終以下限定價。富豪汽車宣布，以每股53瑞典法朗發行股份，集資200億瑞典（約181.04億港元），較原訂集資250億瑞典法朗下調兩成，公司將在周五掛牌，較預定時間表晚一日。

以最新定價計，富豪汽車上市時市值約180億美元（約1400億港元），吉利汽車市值則為2,646.69億港元。

比亞迪突破300元創新高、市值破萬億，可見【下一頁】

吉利汽車母企浙江吉利於2010年，從美國福特汽車（Ford Moter，美：F）以18億美元，收購富豪汽車。浙江吉利宣布，不會行使超額認購權，而富豪汽車上市後，公司仍持有約82%至84%股權。

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編輯：麥德銘

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