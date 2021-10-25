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【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人

理財智慧 20:05 2021/10/25

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樓價近10年來有升冇跌，若期間買入物業，身家水漲船高。有網民近日在討論區發帖，指一班已畢業十年的大學同學聚會，發現當中有人這10年間置了業，結果跟沒有買樓的一群，身家相距愈來愈遠，頓感唏噓。

據該網民表示，這班大學同學都是十年前畢業，同班有25人左右。最近出來敘舊，發現已買樓的有10人，當中5個人更加持有2層，有2個計畫買第3層樓。其他15人冇樓的，部份仲同屋企人住，大部分人都係租樓住，結果發現大家的身家在這10年間相距愈來愈遠。

此帖引起不少網友關注及回應，大部份認為各人背景不同，很難比較：「一畢業父母買層樓比佢，同一畢業要儲錢比首期都差好遠，一出世含着金鎖匙同一出世係窮人都差好遠」、「大學畢業生十幾年後人工都可以相差好遠，好難比」、「應該講埋有無結婚生仔做生意既分別嘛」、「睇你同學做咩同幾時入市, 識人做醫生ibanker有3層或以上」。

【延伸閱讀】【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位   「半開放式廚房」最傾心    人字砌地板瞬間顏值上升

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其他網友回應：

人比人，比死人。自己開心自己知，發財上位睇機遇

十年前的樓價，市民節衣縮食都叫負擔到；現在的樓價已經係一種炒賣，一種泡沫。只要風向一轉，你就會慶幸自己無買樓

年輕人買樓有銀行借錢比自己一齊供，可以自住又儲錢，正確選擇。

講到節衣縮食又誇張咗，我都係大約10年前上車，上車前十年，每月平均儲3、4千，有幾十萬就用咗50%上車，用咗20%裝修

買咗樓，10年間閑閑地賺幾球，自己就算投資買股票/基金/債券，賺到一球都已經好叻，買錯股票仲有可能蝕返轉頭

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記者：李兆明

 

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