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【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集

17:32 2021/10/25

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市面至少有3間大小行的港元定存快到期，包括3個月高息王的富邦3.28厘，未悉會否延長優惠。

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10月已屆尾聲，市面至少有3間大小行的港元定期存款息率也在倒數，因特惠息於本月底便到期，包括恒生 （00011） 3個月港元定存年息享0.3厘，門檻為10萬元，若起存額達100萬元，年息為0.4厘。同樣，渣打3個月港元定存的0.4厘年息亦最後召集，至於相同存期的高息王、即富邦的3.28厘，也於本周日（10月31日）截止。富邦回應本報查詢指，現時旗下Fubon GO手機銀行享3.28厘， 「推廣日期至10月31日」，暫未定會否順延。專家以反映銀行資金成本的3個月拆息今天（10月25日）倒跌，僅1.51厘，料同業普遍乏誘因在牌面上蝕息搶存。

3中小行加港元定存息 迎理財通競爭【下一頁

單以3個月港元定存年息作比併，上周已有3間中小行齊加3個月短存0.05厘，包括創興 （01111） 、交銀香港，以及港交所 （00388） 、工銀亞洲與騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）。創興及交銀香港的新息率皆報0.65厘，不及富融的0.75厘高，富融且打入同存期的5甲榜。而花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料3個月拆息於第4季及明年首季約於0.2厘水平上落。

此外，今日市場聚焦滙豐（HSBC）業績，雖然盈利有驚喜剌激股價上升，但暫乏季度派息，相反在滙豐開立3個月、半年至1年港元定期存款，齊享0.1厘年息。況且市面不乏高息定存之選，如中銀香港 （02388） 7天港元短存有4厘年息，在牌面上更跑贏9月份本港通脹按年升1.4%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 富邦銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

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