【英倫的天空@iM網欄】相約三五知己 倫敦暢遊運河

早前介紹了英國人對運河的情意結。 如果大家在倫敦，不妨透過租船服務來探索倫敦水域及遊覽倫敦的運河美景。今日我們就同大家介紹一些關於在倫敦租船GoBoat 資訊。

GoBoat 服務可以分別在 Paddington，Canary Wharf 以及 Kingston 找到。他們提供合理的租船服務，而今次我們要介紹的就是在 Paddington 運河的航線。GoBoat船隻最多可預訂 8 人乘坐，起點站從Paddington Station 的 Merchant Square 出發，只要年滿 18 歲就可以駕GoBoat 船隻，而且不需要任何航海經驗，駕駛模式非常簡單。 但船隻上是嚴禁任何酒精飲品，因為Paddington 附近的運河比較狹窄，但Canary Wharf 和Kingston 的GoBoat航線就可以了。

乘坐GoBoat 前最好早15 分鐘到達， 因為GoBoat的員工會為你講解旅程路線以及船隻的操作和安全措施。乘客可以攜帶食物上船享用。航行時要靠近運河的右手邊前行，但當周圍沒有其他船隻時，就應該留在河道的中間點。

當閣下的GoBoat 離開Merchant Square時，第一個景點是就是倫敦的富豪區- Little Venice。沿岸有很多獨立屋，單位均以億港元計算，絕對是倫敦市中心的豪宅區域。英國名人包括天才數學家Alan Turing , “Paddington the Bear”的創造者Michael Bond、以及Virgin Group富豪 Richard Branson等等也曾在此區居住。

之後就是途經被稱為“皇冠上的寶石”的Regent’s Park，Regent’s Park也是倫敦動物園的所在地，該動物園擁有近七百種類動物，並有超過17,000隻動物聚居在動物園內。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

離開London Zoo，後面等着的就是被稱為 ’Feng Shang Princess’ 的中式餐廳。餐廳是由耀目的紅色和金色組成的中式建築物，而且餐廳像是浮在水上，所以也有別名Floating Princess。

最後一個景點就Camden Lock了。Camden Lock 曾經是提供馬厩的碼頭。但現在是世界著名的手工藝品市場，遍布了餐廳、咖啡館、音樂場所和夜總會。Camden Lock 市場一年 364 天開放，僅在聖誕節才關閉。Camden Lock 也標誌著 GoBoat 運河之旅的結束。

介紹完這次的行程，最後在補充一些關於GoBoat 的資料。GoBoat其實是在丹麥哥本哈根製造，船身由80% 的回收物製成，由於是電動船，並以每小時 4 英里的速度巡航。所以非常環保，而且不會對運河造成任何污染。一小時的起價大約80 英鎊，乘客可以租用一至到三小時不等。

大家上網就可以直接預約GoBoat服務, 有機會同好友一起暢遊，學習英國人的慢活文化。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空@大衞叔叔（姚大衞）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！