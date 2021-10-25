【樓市熱話】港男選樓太挑剔只鍾情於市區 最終錯失買樓好時機感悔不當初 網民：有能力便應先買樓

在香港只要有一樓在手，基本也可以稱得上是人生大嬴家了，若然錯失了「上車」的好機會，真的會讓人感到悔不當初。近日有網民於網上討論區發文，指自己的堂哥在結婚後本有一買樓的好機會，可是他卻因挑剔非要買市區樓，最終因沒有做好生育規劃而錯失了「上車」的好時機。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「若只有能力買兩房的單位，則要做好生育規劃，生一、二個小朋友便好了。」，「生了3個小朋友分分鍾3房也不夠，可能要有4房3廁連工人房才足夠，再不然便搬到村屋。」，也有人，指「真是沒有遠見。」，「有能力便應該先上車。」。

另有網民，指「每個人均有不同的考慮，不能一概而論，當年沙士樓價超平，但我有朋友因要保著母親的公屋而選擇不買樓，寧願交雙倍租金。」。

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責任編輯：關海儀