沙特王儲為父奪位？ 流亡官員指他有意暗殺前國王

沙特阿拉伯一名流亡情報官員聲稱，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（簡稱穆罕默德）2014年曾透露，自己可以殺害時任國王阿卜杜拉這位伯父。賈布里警告穆罕默德停止追殺他，稱如他遭人毒手，一段有關沙特王室的影片將會公開。

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沙特王室一向甚少有王室內部的花邊新聞流出，主因沒有太多人甘願冒險爆料。62歲的賈布里（Saad al-Jabri）是沙特前情報官員，現已流亡加拿大。

賈布里近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）採訪，聲稱穆罕默德（Mohammed bin Salman）2014年時，曾指自己可以殺死國王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）。

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據賈布里的説法，穆罕默德稱自己從俄羅斯得到一枚毒戒指，只要和阿卜杜拉握手就可完成暗殺。他更指沙特情報部門認真對待是次威脅，但問題最終由王室內部處理。

阿卜杜拉2015年1日因自然原因離世，作為王儲的同父異母弟弟薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）同月登基。

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沙特政府回應表示，賈布里是一名「名譽掃地的前政府官員」，指他「長期捏造干預以掩蓋其金融罪行」。沙特政府已就賈布里發出引渡請求及國際刑警通知，稱其因貪污而被通緝。

賈布里家人曾稱，穆罕默德已扣留賈布里2名成年子女為人質，試圖逼使賈布里回國。外界預料若賈布里返回沙特，恐會被虐待及監禁。

責任編輯：李俊儀