▲ 【體育用品股】李寧：第三季同店銷售按年增2至3成 中國李寧銷售點按季增99間

李寧 （02331） 公布第三季度營運數據，期內整個平台的同店銷售按年錄得20%至30%高段增長。就渠道而言，零售 （直接經營）渠道錄得30%至40%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得20%至30%中段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%中段增長。

上季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得40%至50%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得30%至40%高段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長及批發渠道錄得30%至40%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%中段增長。

截至9月底，中國李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,803個，較上一季末淨增加99個，但較年初淨減少109個，當中零售業務淨減少56個，批發業務淨減少53個。

截至9月底，中國李寧YOUNG銷售點數量共計1,137個，較上一季末淨增加96個，較年初淨增加116個。

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編輯：李哲毅