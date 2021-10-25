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【職場熱話】求職者面試十問九不知 月薪開價45000 卻仍遭公司取錄 網民：香港真是機會處處

理財智慧 17:54 2021/10/25

分享：

不知道大家有沒有試過明明面試的表現不好，但公司最後卻還是取錄了自己的經歷？近日有網民於網上討論區發文，指自己早前面試工料測量師一職，然而在面試時他明明甚麼問題也不懂，就連題目也看不明白，而且開價還是45000，但最後公司竟然還是取錄了他，問他甚麼時候可以上班。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆想在公司養貓   惟下屬對貓毛敏感   更憂心做善後  網民：無聊時可與貓咪玩耍 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「你父親是誰? 」，「可能是急需要一個人來背鍋罷了。」，「難道你認識他老闆？」，也有人，指「可能你是一位美女。」，「 當QS其實有很多「油水」可抽。」，「可能是老闆看中了你。」。

另有網民分享，指「自己朋友中三畢業，只是在公司換水、收貨和接待客人，人工經已有4萬了，所以香港真是機會處處。」。

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責任編輯：關海儀

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