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【職場熱話】 打工仔新工月入2萬8 獲現職公司加薪挽留感糾結 網民：待拿了雙糧再走

理財智慧 17:55 2021/10/25

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不知道大家在甚麼情況下會選擇轉工呢？是因為人工低、沒有東西可以再學、還是因公司的人事關係不好呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己現職的公司不論是工作環境還是人事關係也不錯，只是人工不高，而最近他找到了另一份人工比現職公司人工高1000元的工作，於是他感到十分糾結，並向網民詢問應否轉工。

樓主經歷：

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【職場熱話】文職女壓力大變購物狂  碌爆卡數感徬徨   網民：心理問題要看醫生 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 舊公司人工出少1000元，如此小家，當然不做。」，「 要別人申請離職才出counter offer，而且還要低新工1000，當然是走。」，也有人，指「 多四天年假，新公司屬大公司還是小公司？」，「 每次轉工也擔心新環境，但不試過又怎會知？先試試吧，不合適再走。」。

另有網民建議，指「 我會留在現職公司至出了雙糧再走，反正兩份工也只是差1000元，有能力的話當然是要拿雙糧。」。

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責任編輯：關海儀

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